Военный ВС Турции погиб в результате обстрела с территории Ирана Фото: REUTERS.

Военнослужащий из Турции погиб в результате обстрела с территории Ирана. Об этом сообщает радиостанция RMF.

«Министерство обороны в Анкаре сообщило, что турецкий солдат погиб в результате обстрела с территории Ирана. Власти обеих стран сотрудничают в расследовании обстоятельств», - говорится в материале.

Уточняется, что инцидент произошел 31 октября в районе города Юксекова на востоке Турции, недалеко от границы с Ираном. В Минобороны Турции подчеркнули, что обстрел, предположительно, осуществлялся с иранской территории.

Согласно источнику, турецкий военнослужащий погиб во время операции, связанной с незаконным пересечением границы. Обе стороны начали судебные и административные разбирательства по факту произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Минобороны Турции заявили о перехвате силами НАТО баллистического боеприпаса, выпущенного из Ирана. Ракета пересекла небо над Ираком и Сирией, после чего ее ликвидировали развернутые в Восточном Средиземноморье силы обороны альянса.