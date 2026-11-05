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НовостиВ мире5 ноября 2026 12:17

Военный ВС Турции погиб в результате обстрела с территории Ирана

Турция и Иран начали разбирательства по факту гибели турецкого военного при обстреле с иранской территории на границе стран
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария МАМАЕВА
Военный ВС Турции погиб в результате обстрела с территории Ирана

Военный ВС Турции погиб в результате обстрела с территории Ирана

Фото: REUTERS.

Военнослужащий из Турции погиб в результате обстрела с территории Ирана. Об этом сообщает радиостанция RMF.

«Министерство обороны в Анкаре сообщило, что турецкий солдат погиб в результате обстрела с территории Ирана. Власти обеих стран сотрудничают в расследовании обстоятельств», - говорится в материале.

Уточняется, что инцидент произошел 31 октября в районе города Юксекова на востоке Турции, недалеко от границы с Ираном. В Минобороны Турции подчеркнули, что обстрел, предположительно, осуществлялся с иранской территории.

Согласно источнику, турецкий военнослужащий погиб во время операции, связанной с незаконным пересечением границы. Обе стороны начали судебные и административные разбирательства по факту произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что в Минобороны Турции заявили о перехвате силами НАТО баллистического боеприпаса, выпущенного из Ирана. Ракета пересекла небо над Ираком и Сирией, после чего ее ликвидировали развернутые в Восточном Средиземноморье силы обороны альянса.