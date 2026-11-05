Суд Люксембурга отменил запрет на разблокировку ценных бумаг россиян без санкций Фото: Олег УКЛАДОВ.

Суд Люксембурга признал недействительным решение Министерства финансов страны, запрещавшее возврат ценных бумаг российским инвесторам, не находящимся под персональными санкциями Евросоюза. В постановлении суда указано, что решение финансового ведомства от 26 сентября 2023 года подлежит отмене.

Согласно тексту документа, действующие европейские нормы допускают разблокирование активов граждан и компаний РФ, против которых не введены персональные ограничения.

Поводом для судебного разбирательства стал иск управляющей компании (название которой не разглашается), чьи активы оказались заморожены в 2022 году из-за санкций ЕС в отношении Национального расчетного депозитария (НРД).

Ранее Минфин Люксембурга настаивал, что разблокировке подлежат только денежные средства, но не ценные бумаги. Судебный орган отклонил данную трактовку регулятора, подчеркнув, что истец и его клиенты не состояли в санкционных списках.

Юристы отмечают, что принятое решение создает важный судебный прецедент для рассмотрения аналогичных исков других российских инвесторов, столкнувшихся с блокировкой своих активов в рамках европейских ограничений против НРД.

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear начал размораживать активы российских инвесторов без необходимости получать американскую лицензию OFAC.