МИД: РФ следит за тем, как генсек ООН обеспечивает права русского языка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Россия будет внимательно следить за тем, как генеральный секретарь ООН обеспечивает соблюдение прав русского языка в организации. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов во время выступления перед студентами и преподавателями Киргизско-российского славянского университета.

Дипломат напомнил, что 4 сентября 2026 года Генассамблея ООН единогласно приняла резолюцию о многоязычии. При активном участии российской делегации в документе закрепили принцип равенства всех шести официальных языков организации, включая русский.

«Для нас эта тема имеет особую значимость. Будем внимательно следить, как эта резолюция выполняется», — подчеркнул Логвинов.

По его словам, документ обязывает генсека ООН принять дополнительные меры для соблюдения принципов многоязычия во всех подразделениях организации. Причем делать это необходимо даже на фоне нехватки финансирования и проводимой реформы «ООН-80».

Представитель МИД добавил, что сокращение расходов не должно отражаться на качестве и своевременности конференционного обслуживания. Все мероприятия, предусмотренные официальным календарем ООН, должны проводиться в полном объеме.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что русский является одним из официальных языков ООН. При этом министр обратил внимание на ограничения его использования на Украине. По словам дипломата, подобная ситуация полностью устраивает страны Евросоюза и НАТО, которые не предпринимают мер для защиты прав русскоязычного населения.