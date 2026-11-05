Newsweek: Космический аппарат Artemis II прорвал «дыру» в атмосфере Земли Фото: REUTERS.

Миссия Artemis II НАСА в апреле 2026 года вызвала сильные возмущения в верхних слоях атмосферы Земли. Отмечается, что это может повлиять на точность GPS, дронов и самоуправляемых автомобилей. Говорится в издании Newsweek.

Рост запусков мощных ракет влияет на навигационные технологии. Миссия стартовала 1 апреля из Флориды на ракете Space Launch System NASA с астронавтами Вайзманом, Гловером, Кох и Хансеном. Это первый полет астронавтов вокруг Луны за более чем 50 лет, продолжающийся девять дней.

Запуск двигателя через два часа после старта создал ударные волны и крупномасштабные возмущения. Второй запуск через 25 часов дал аналогичный, но менее сильный эффект.

«Артемида-II» фактически не пробила атмосферу. Но ее выхлоп создал «ионосферную дыру», временно снизив концентрацию заряженных частиц и влияя на технологии, использующие сигналы через ионосферу, включая GPS.

Ранее KP.RU рассказал, что в апреле 2026 года на орбиту ВКС РФ вывели несколько космических аппаратов. Они будут использоваться в интересах Минобороны.