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НовостиПолитика5 ноября 2026 12:54

США хотят восстановить поставки Киеву: в Госдуме РФ озадачены планами демократов

В Госдуме удивились желанию демократов США восстановить поставки Украине
Мария МАМАЕВА
В Госдуме удивились желанию демократов США восстановить поставки Украине

В Госдуме удивились желанию демократов США восстановить поставки Украине

Фото: Иван Макеев.

Желание демократов восстановить поставки Украине, в то время как президент США Дональд Трамп придерживается курса мирного урегулирования, удивляет. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

Напомним, что победившая на промежуточных выборах в США Демократическая партия выступает за восстановление поставок Киеву и введение новых антироссийских санкций.

«Это исключительно для того, чтобы Трамп не вошел в историю как человек, который смог не разогнать этот конфликт, а сделать все, чтобы он закончился <...>. Самое удивительное: неужели американцы считают, что правильно делают, выбирая демократов», - отметила Журова.

Ранее KP.RU сообщал, что поражение Дональда Трампа на промежуточных выборах в США напугало союзников Киева. Демократы, пытаясь возобновить финансирование Украины, могут столкнуться с большими препятствиями, включая президентское право вето.