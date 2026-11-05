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Желание демократов восстановить поставки Украине, в то время как президент США Дональд Трамп придерживается курса мирного урегулирования, удивляет. Об этом в беседе с Lenta.ru заявила депутат Госдумы РФ Светлана Журова.
Напомним, что победившая на промежуточных выборах в США Демократическая партия выступает за восстановление поставок Киеву и введение новых антироссийских санкций.
«Это исключительно для того, чтобы Трамп не вошел в историю как человек, который смог не разогнать этот конфликт, а сделать все, чтобы он закончился <...>. Самое удивительное: неужели американцы считают, что правильно делают, выбирая демократов», - отметила Журова.
Ранее KP.RU сообщал, что поражение Дональда Трампа на промежуточных выборах в США напугало союзников Киева. Демократы, пытаясь возобновить финансирование Украины, могут столкнуться с большими препятствиями, включая президентское право вето.