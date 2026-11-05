Накопительные счета берут новую высоту: к концу года россияне доверят им более 11 трлн рублей

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

Российские банки продолжают фиксировать повышенный интерес граждан к накопительным счетам. Согласно оценке ВТБ, к завершению текущего года объем средств на таких счетах в банках страны перешагнет отметку в 11 триллионов рублей. Именно накопительные счета, по мнению аналитиков, станут главной движущей силой рынка сбережений: за январь–сентябрь они обеспечили более 90% общего прироста средств россиян в банках.

Сам банк сохраняет позиции одного из ключевых игроков в этом сегменте. По итогам октября портфель накопительных счетов в банке превысил 2 триллиона рублей, а прирост за месяц составил более 100 миллиардов рублей. Такая динамика подтверждает устойчивый спрос на инструмент, который позволяет одновременно получать доход и свободно распоряжаться деньгами.

«Накопительные счета закрывают две задачи клиента — дают доходность и оставляют средства доступными. Поэтому спрос остаётся высоким: люди хотят управлять деньгами без потери начисленного процента, и динамика портфеля ВТБ это подтверждает. В конце года ожидаем дальнейшего прироста за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов: клиенты всё чаще разделяют сбережения на долгосрочную и ликвидную части. По нашей оценке, в ноябре-декабре рынок увеличится более чем на 600 млрд рублей, что вдвое больше динамики в конце прошлого года», – отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса банка Роман Шаехов.

Таким образом, накопительные счета не только остаются удобным инструментом для повседневного управления финансами, но и задают тон всему рынку сбережений.

По оценке банка, общий объем привлеченных средств в российских банках (средства на срочных вкладах, накопительных и текущих счетах, а также ОМС) по итогам 2026 года достигнет 71 триллиона рублей.