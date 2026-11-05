Нардеп Вениславский заявил об отсутствии добровольцев для службы в ВСУ Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский констатировал полное отсутствие граждан, желающих добровольно влиться в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, ключевой причиной такой ситуации стала накопившаяся усталость населения на пятом году полномасштабных боевых действий. «Люди на пятом году ... устали, и желающих добровольно пойти в Вооруженные силы, к большому сожалению, нет», — сказал парламентарий в интервью украинскому изданию «Лига.нет».

При этом Вениславский подчеркнул, что подобное положение дел не является уникальным феноменом. В качестве аргумента он сослался на данные социологических исследований в европейских странах, согласно которым доля граждан, выражающих готовность защищать свое государство с оружием в руках, не превышает 15%.

Ранее неспособность набрать добровольцев в ВСУ признал глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов*, отметив, что смягчение мобилизации на Украине невозможно. Он заявил, что у людей нет мотивации вступать в ряды армии добровольно, однако, как он считает, мобилизацию нужно продолжать, даже несмотря на критику общества.

*Внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.