Уведомления о пропущенных звонках от умерших родственников получили тысячи людей Фото: ИВАНОВА Диана.

В Австралии тысячи клиентов Telstra столкнулись с неожиданным сбоем: им пришли уведомления о пропущенных звонках и голосовой почте от людей, которые им не звонили. Подробностями делится Daily Mail.

Среди получателей оказались высокопоставленные чиновники, министры и сотрудники полиции. Особый резонанс история получила после того, как жительница Нового Южного Уэльса Эйприл из Хантер-Вэлли получила сообщение от отца Леса, умершего в 2018 году.

Компания заявила, что системы не взломаны, а причиной стала техническая неисправность сервиса MessageBank. Сбой устранили в среду вечером и начали расследование. В Telstra извинились за путаницу и подчеркнули, что экстренные вызовы и мобильные данные работали штатно. Публикация собрала почти 3400 комментариев от разгневанных клиентов.

Люди жаловались, что не могут отличить реальные пропущенные звонки от ошибочных уведомлений. Одна женщина написала, что из-за сообщений с телефона мужа, лежавшего на зарядке в другой комнате, в доме разгорелся скандал.

Это уже второй крупный сбой Telstra за последнее время: в июле миллионы клиентов остались без связи и мобильного интернета. Тогда главе компании Вики Брейди пришлось прервать семейный отпуск за границей и вернуться домой.

Ранее стало известно, что мошенники похищают персональные данные умерших и пациентов медицинских учреждений. Данные они могут продавать в ритуальные агентства или использовать их для обмана родственников больных.