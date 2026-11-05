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НовостиПолитика5 ноября 2026 13:03

Путин поручил создать комиссии в Совете по развитию физкультуры и спорта

Совет по развитию физкультуры и спорта РФ будет расширен допкомиссиями
Сергей КУДРИН
Путин поручил создать комиссии в Совете по развитию физкультуры и спорта

Путин поручил создать комиссии в Совете по развитию физкультуры и спорта

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении положения о Совете по развитию физической культуры и спорта. В документе предусмотрено создание специализированных комиссий, которые заменят ранее существовавшие межведомственные комиссии и рабочие группы.

Эти комиссии будут заниматься подготовкой предложений по необходимым мерам, обобщением информации и экспертно-аналитическим сопровождением принимаемых решений. Они будут состоять из специалистов и смогут давать рекомендации органам власти.

Совет продолжит работу на общественных началах. Основные задачи: улучшение здоровья населения, развитие ценностей здорового образа жизни, увеличение числа занимающихся спортом, повышение доступности и эффективности физического воспитания, развитие спортивной медицины и адаптивного спорта.

Глава государства назначил руководителей комиссий, включая вице-премьера Дмитрия Чернышенко, главу ФМБА Веронику Скворцову, гендиректора ВК Владимира Кириенко и ректора МГЮА Виктора Блажеева.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин поручил правительству создать условия для обеспечения экономики специалистами по востребованным профессиям.