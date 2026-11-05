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НовостиВ мире5 ноября 2026 13:07

Европе не нужно и мечтать: в Китае раскрыли причину непобедимости России

Baijiahao: Западная Европа не может победить Россию из-за отсутствия единства
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Европе не нужно и мечтать: в Китае раскрыли причину непобедимости России

Европе не нужно и мечтать: в Китае раскрыли причину непобедимости России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

На Западе есть огромные ресурсы и возможности, но ему не победить Россию. И этому есть веская причина, пишет издание Baijiahao.

Конфликт между Россией и Украиной длится несколько лет. Запад, поддерживая Киев, даже не приблизился к тому, чтобы попытаться нанести поражение РФ. Исход долгосрочного противостояния зависит не от количества оружия или финансирования, а от стойкости сторон. Китайское издание считает, что в Западной Европе нет единства, в то время как Россия сплочена, что дает ей преимущество. НАТО декларирует единство, но это лишь лозунг. Сплоченность государства — это стратегический ресурс, где Россия выигрывает.

Ранее KP.RU передало слова президента РФ Владимира Путина о том, что он считает главной силой страны — единство. Более того, политик уверен, что Россию невозможно победить на поле боя.