Ямпольская: прайм-эра и воздухан не будут нормой русского литературного языка. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Советник президента России, председатель Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская считает, что слова «прайм-эра» и «воздухан» не войдут в современный литературный русский язык. Об этом она заявила 5 ноября во время брифинга, отвечая на вопрос о том, достаточно ли длительного и массового употребления слова, чтобы оно стало частью словарной нормы.

«Уверена, что общепризнанной нормой и частью русского литературного языка, современного, эти слова не станут», — сказала Ямпольская. При этом она подчеркнула, что в разговорной речи употребление данных слов допустимо.

Вопрос возник в связи с формированием списка претендентов на звание «Слово года — 2026» по версии портала «Грамота.ру». В десятку вошли «дофаминовый», «нишевый», «прайм-эра», «воздухан», «тревожник», а также слова, связанные с искусственным интеллектом: «вайбкодинг», «генерить», «дата-центр», «ИИ-агент» и «иишка».

Ранее Елена Ямпольская назвала слово «нишевый» утратившим актуальность. По ее мнению, сегодня все меньше явлений остаются интересными только узкому кругу людей, поскольку россияне все активнее обсуждают темы, важные для всей страны.