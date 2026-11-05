Сбежавший из России Макаревич* не может выступить: концерты за границей срывают

Сбежавший из России Макаревич* не может выступить за границей: Концерты группы раз за разом срывают Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* сообщил о повторном срыве концерта своего коллектива на Кипре. Об этом музыкант рассказал в социальных сетях.

По словам артиста, выступление в Лимасоле должно было состояться 6 ноября. Однако концерт вновь пришлось переносить из-за проблем с оформлением необходимых документов. При этом Макаревич* остался недоволен действиями организаторов, которые до последнего продолжали продавать билеты.

При этом Макаревич* не стал подробно объяснять причины очередного срыва выступления. Он лишь заверил поклонников, что возникшие обстоятельства действительно серьезные и преодолеть их невозможно. Артист также признался, что не понимает, почему подобные неприятности возникают именно с Кипром.

Еще в марте KP.RU сообщал, что Макаревич* уже был вынужден перенести выступление на Кипре. Тогда концерт, запланированный на 3 марта, сорвался из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Музыкант находился в Израиле, где ему приходилось укрываться от ракетных обстрелов. В результате выступление перенесли на ноябрь, однако теперь оно вновь оказалось под вопросом.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом.