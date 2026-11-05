Три тысячи тарантулов в носках чуть не покинули Перу: огромных пауков нашли в чемоданах двух немцев и поляка

Три тысячи тарантулов в носках нашли у немцев в аэропорту Перу, фото: Роман Максимов/РГО

В аэропорту Лимы, столицы Перу, были задержаны три человека: поляк и двое немцев. Они пытались нелегально вывезти из страны более 3 тыс. пауков. В основном крупных тарантулов и птицеедов. Контрабандисты планировали доставить членистоногих в Германию.

Национальная служба лесов и дикой природы Перу (SERFOR) обнаружила пауков в багаже задержанных. Пауки были спрятаны в носках и чулках. В багаже также найдены яйца, молодые особи и взрослые пауки, включая редкие виды, неизвестные науке.

Задержание произошло после анонимного сообщения. Один из задержанных может быть специалистом по птицеедам, что предполагает контрабанду для коллекционирования или научных исследований.

Контрабанда тарантулов и экзотических животных из Перу - часть многомиллиардного нелегального рынка. Пауков незаконно вывозят для частных коллекций и фармацевтики, многие попадают в лаборатории без разрешений.

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