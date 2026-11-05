В Псковской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком и сошел с рельсов. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Псковской области следовавший по маршруту Санкт-Петербург - Псков пассажирский поезд столкнулся с грузовым автомобилем на переезде. Об этом сообщают представители Октябрьской железной дороги.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. <...> Произошел сход локомотива одной колесной парой», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Инцидент произошел 5 ноября на железнодорожном переезде 259 км перегона Торошино – Разъезд Черняковицы. Предварительно, пострадавших в результате столкновения нет. Для ликвидации последствий к месту ЧП были направлены два восстановительных поезда.

Ранее KP.RU сообщал, что несколько пустых грузовых вагонов сошли с рельсов на подъездных путях компании в Набережных Челнах. Инцидент произошел в Комсомольском районе города во время проведения плановых маневровых работ.