Путин поручил создать программу обучения бойцов СВО без высшего образования Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил своей администрации и правительству разработать отдельную программу обучения для участников специальной военной операции, не имеющих высшего образования. Проект должен быть создан по аналогии с кадровой программой «Время героев». С предложением глава государства выступил 5 ноября на совещании с членами кабмина.

По словам Путина, среди военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения, немало тех, кто не окончил вуз. Для них необходимо создать условия, позволяющие реализовать свои способности на гражданской службе, получить необходимые знания и практический опыт.

Президент подчеркнул, что отдельный механизм подготовки нужен для бойцов без высшего образования, в том числе с учетом возможностей получения среднего профессионального.

Программа «Время героев» была запущена в 2024 году по инициативе Владимира Путина. Ее участники должны были освоить государственное и муниципальное управление, экономику, финансы и проектную деятельность, чтобы в дальнейшем работать в органах власти и государственных компаниях.