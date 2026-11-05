На Украине поставили крест после уничтожения энергетики: Киеву предрекают крах зимой Фото: REUTERS.

Киеву грозит полный крах из-за разрушения энергетической системы Украины. Об этом заявил бывший помощник президента страны Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По мнению аналитика, ситуация с энергоснабжением украинских городов продолжает ухудшаться. Особенно тяжелые последствия могут наступить зимой, когда потребность в электричестве и отоплении возрастет.

«Процесс разрушения энергетической системы Украины становится необратимым. По сути, уже полный крах Киева. Он практически без электричества остался, в состоянии шатдауна находится. Днепр тоже», — заявил Соскин.

Аналитик также раскритиковал работу столичных властей во главе с мэром Виталием Кличко, обвинив их в полной некомпетентности. По его словам, Киев испытывает острую нехватку источников генерации электроэнергии. При этом Соскин считает, что предстоящей зимой выжить в крупных украинских городах будет практически невозможно.

Ранее Виталий Кличко признал, что Киев остался без собственной генерации электроэнергии. По словам мэра, украинская столица ежедневно потребляет около двух гигаватт и полностью зависит от единой энергосистемы страны. При полном отключении света в городе останавливается электротранспорт, включая метро, троллейбусы и трамваи. Кроме того, возникают перебои с водоснабжением и работой других жизненно важных объектов.