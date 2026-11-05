Путин рассказал, как перенес прививку отечественной вакциной от гриппа

Путин заявил, что прививка от гриппа на повлияла на его распорядок дня Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин сообщил, что прошел процедуру вакцинации от гриппа отечественным препаратом.

По словам российского лидера, процедура состоялась около двух недель назад, при этом сделанный укол даже не помешал его регулярным занятиям спортом. Путин отметил эффективность и безопасность российской вакцины.

«Я привился. Ничего страшного. Российская прививка работает, нормально... И спортом занимался, не прекращал ничего. В полном объеме спортом занимался», — сказал глава государства, выслушав доклад министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко о ходе вакцинации.

В свою очередь, Михаил Мурашко доложил о ходе прививочной кампании в стране. По данным главы Минздрава РФ, на сегодняшний день от гриппа в России привились уже 35,5 миллиона человек, среди которых почти 12 миллионов детей.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как прививка от гриппа повышает защиту от ОРВИ.