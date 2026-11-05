Бернэм заявил, что не планирует приглашать Россию на саммит G20 в Манчестере Фото: REUTERS.

Премьер-министр Британии Энди Бернэм заявил, что не планирует приглашать Россию на саммит G20, который пройдет в Манчестере в 2027 году. Об этом сообщил в интервью изданию The Economist.

Отвечая на вопрос о том, будет ли президент России Владимир Путин приглашен на саммит «Большой двадцатки» в Манчестере, глава британского правительства ответил отрицательно.

Ранее KP.RU сообщал, что в Кремле прокомментировали возможное участие Путина в саммите G20, который должен пройти в Майами 14-15 декабря. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия пока пока не приняла окончательное решение о поездке главы государства на мероприятие.

При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы видеть Владимира Путина на встрече «Большой двадцатки».