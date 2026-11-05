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НовостиПроисшествия5 ноября 2026 13:51

Пострадавших во время разгерметизации газопровода в Кузбассе нет

Разгерметизация газопровода в Кузбассе произошла в четверг, 5 ноября
Марк СОКОЛОВ
Пострадавших во время разгерметизации газопровода в Кузбассе нет

Пострадавших во время разгерметизации газопровода в Кузбассе нет

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При разгерметизации магистрального газопровода в Кузбассе, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

Авария произошла в Топкинском районе Кемеровской области. Ранее о повреждении газопровода сообщил губернатор региона Илья Середюк.

В Центре медицины катастроф уточнили, что на данный момент информации о пострадавших нет. При этом причины разгерметизации трубопровода и возможные последствия происшествия пока не раскрываются.

Напомним, 13 октября в Пензенской области произошел разрыв магистрального газопровода с последующим возгоранием. Авария случилась в Белинском районе, неподалеку от села Волчково. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что поврежденный участок трубы отключили, а на месте работали экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, при этом происшествие не повлияло на газоснабжение местных жителей.