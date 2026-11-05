Пострадавших во время разгерметизации газопровода в Кузбассе нет Фото: Алексей БУЛАТОВ.

При разгерметизации магистрального газопровода в Кузбассе, по предварительным данным, никто не пострадал. Об этом РИА Новости сообщили в региональном Центре медицины катастроф.

Авария произошла в Топкинском районе Кемеровской области. Ранее о повреждении газопровода сообщил губернатор региона Илья Середюк.

В Центре медицины катастроф уточнили, что на данный момент информации о пострадавших нет. При этом причины разгерметизации трубопровода и возможные последствия происшествия пока не раскрываются.

Напомним, 13 октября в Пензенской области произошел разрыв магистрального газопровода с последующим возгоранием. Авария случилась в Белинском районе, неподалеку от села Волчково. Губернатор региона Олег Мельниченко сообщил, что поврежденный участок трубы отключили, а на месте работали экстренные службы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших, при этом происшествие не повлияло на газоснабжение местных жителей.