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НовостиПолитика5 ноября 2026 14:04

Путин назвал Сбер одним из лидеров в развитии и использовании ИИ

Президент отметил приверженность Сбербанка к современным технологиям
Людмила МИТРОХИНА
Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин, президент РФ

Фото: REUTERS.

Сбербанк занимает лидирующие позиции в области разработки и внедрения отечественных решений на базе искусственного интеллекта. Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

«Сбер, безусловно, является одним из наших лидеров по развитию суверенных платформ искусственной интеллекта и по использованию (ИИ— прим.ред.)», — рассказал политик, выступая во время совещания со членами правительства. Также он отметил, что надеется на развитие технологий и дальше.

Нужно отметить, что глава финансового учреждения Герман Греф до этого подчеркивал, что банк работает над реализацией программ с использованием искусственного интеллекта.

Путин также отмечал, что развитие технологий не остановить. Именно поэтому их нужно экологично вписывать в нашу современную жизнь.