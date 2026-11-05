В Екатеринбурге отпустили мать и сына, напавших на главу регионального ОНФ

Общественник основал первый в России музей шевронов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Екатеринбурге из отдела полиции № 5 отпустили подозреваемых в нападении на руководителя свердловского отделения «Народного фронта» Вадима Савина. Как стало известно «КП-Екатеринбург», на свободе оказались предпринимательница Мария К. и её 21-летний сын Владислав.

Инцидент произошёл в ночь на 2 ноября в баре «Молодость». По предварительным данным, общественника ударили в лицо, толкнули, а затем похитили телефон. Савин получил ушибы, у него также выбит зуб. Днём по подозрению в нападении задержали 40-летнюю женщину и её сына.

При этом их процессуальный статус до конца не ясен: в свердловском главке полиции от комментариев воздерживаются. Сама же Мария назвала новости о себе «ложью».

Вот как она ответила «КП-Екатеринбург»:

- Все, что написано в новостях, не соответствует действительности. Сейчас я не готова давать какие-либо комментарии.

По данным издания, женщина добровольно вернула полицейским iPhone 17 Pro Max, принадлежащий Вадиму Савину.

Полиция возбудила уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 161 УК РФ («Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия»). На инцидент обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад по делу. Также в центральном аппарате ведомства сообщили, что будут добиваться передачи дела в СК.

Напомним, Вадим Савин основал музей шевронов, где собрано более 1400 экземпляров. Общественник также помогает собирать гуманитарные грузы для СВО.