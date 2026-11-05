Греф: дозвониться на прямую линию с Путиным в этом году станет проще

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В этом году дозвониться на прямую линию с президентом станет гораздо легче. Об этом рассказал глава Сбера Герман Греф.

«Технологии не заменяют людей, которые решают проблемы на местах. Все равно огромное место для людей останется. В этом году дозвониться [на прямую линию с президентом], написать свою проблему станет значительно проще», — резюмировал Греф во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по видеосвязи.

Напомним, в Кремле отметили, что сейчас ведется активная подготовка к прямой линии с Путиным. Также там подчеркнули, что она в этом году будет совмещена с пресс-конференцией. Однако точная дата проведения неизвестна. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил журналистам, что о дате сообщат, как только появится конкретика.