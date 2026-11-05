В ЦБ РФ сообщили о стабилизации ситуации на топливном рынке

В ЦБ РФ высказались о ситуации на топливном рынке. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press.

Ситуация на топливном рынке в октябре пришла к стабильному состояния. Об этом говорится в оперативных данных, представленных Центральным банком России.

«По оперативным данным, в октябре ситуация на топливном рынке стабилизировалась», - сообщается в документе обсуждения ключевой ставки Центробанка.

При этом представители ЦБ посчитали целесообразным заложить в новый сценарий ситуацию с более поздним восстановлением судоходства через Ормузский пролив, а также увеличенную траекторию цена на нефть из РФ в 2026-2027 годах.

Ранее KP.RU сообщал, что в Центробанке оценили последствия возобновления экспорта дизеля в США. Как заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, объемы производства дизельного топлива в России в полной мере закрывают потребности внутреннего рынка и позволяют возобновить его экспорт в другие страны.