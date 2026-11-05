Сенатор Карасин: Каллас штурмует высоты непримиримости с политикой Грузии Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Глава евродипломатии Кая Каллас штурмует высоты политической злобы и непримиримости ЕС с политикой Грузии. Об этом заявил зампредседателя комитета по международным делам Совфеда РФ Григорий Карасин.

«Кая Каллас продолжает штурмовать высоты политической злобы и непримиримости. Судя по сообщениям, эта полит-дива заявила о возможности отмены безвизового режима с Грузией», - написал Карасин в мессенджере MAX.

Как отметил сенатор, по словам Каллас, причиной может стать «отступление Тбилиси от демократических принципов». Карасин также заявил, что показательной станет реакция на затею главы евродипломатии со стороны членов ЕС, а также отношение самой Грузии и ее политиков к инициативе.

Ранее KP.RU сообщал, что Тбилиси предложил Евросоюзу начать диалог для нормализации отношений. Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, шаги для этого должны быть сделаны с обеих сторон, а переговоры по данному вопросу должны проходить на политическом уровне.