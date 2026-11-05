Греф заявил, что нейросеть GigaChat будет использоваться на прямой линии Путина Фото: REUTERS.

Глава Сбера Герман Греф подтвердил, что в 2026 году нейросеть корпорации GigaChat снова, как и в 2024-2025 годы, будет использоваться администрацией президента для подготовки к проведению прямой линии с Владимиром Путиным. Искусственный интеллект крайне полезен в обработке огромных массивов текста, т.е. вопросов, посылаемых гражданами к прямой линии.

"В этом году мы внедрили два новшества. Сейчас у нас будет GigaChat-оператор и GigaChat-помощник", - сказал Греф.

В этом году на прямой линии полностью отключили автоответчик, так как он не справлялся с потоком звонков и создавал нагрузку на линии. Пожилые люди часто не успевали сформулировать свою проблему за одну минуту.

Ранее KP.RU сообщил, что Дмитрий Песков объяснил пользу GigaChat на прямой линии. Она позволяет быстро классифицировать вопросы по темам, регионам и аспектам проблем.