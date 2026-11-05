Бойца Исмаилова, осужденного за спарринг с памятником, снова арестовали Фото: Ольга ЮШКОВА.

Бойца смешанных единоборств (ММА) Заура Исмаилова, ранее осужденного за осквернение памятника ветеранам МЧС в Москве, вновь арестовали. Спортсмена отправили в следственный изолятор за уклонение от исполнения приговора, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.

Согласно документам, в октябре московский суд постановил заключить Исмаилова под стражу, поскольку тот скрылся, чтобы избежать наказания, не связанного с лишением свободы. Защита обжаловала решение об аресте. Другие подробности в материалах не приводятся.

Напомним, в декабре 2025 года в Москве возбудили уголовное дело против Заура Исмаилова после публикации видео с тренировкой у памятника ветеранам МЧС на Кременчугской улице. На записи спортсмен имитировал удары по скульптуре ребенка, входящей в мемориальную композицию, а затем использовал руку статуи для упражнений с эспандером.

После предъявления обвинения в осквернении памятника Исмаилов полностью признал вину и раскаялся в содеянном.