Захарова раскритиковала решение Финляндии по российским спортсменам: "Мир хочет видеть настоящие состязания" Фото: МИД РФ.

Призывы главы МИД Финляндии не допускать российских спортсменов к соревнованиям в Европе в 2027 году являются проявлением неонацизма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат раскритиковала инициативу финских властей, направленную на ограничение участия российских атлетов в международных турнирах. При этом Захарова выразила уверенность, что полноценное возвращение спортсменов из России на мировую арену остается лишь вопросом времени.

По словам представителя МИД, международная спортивная общественность заинтересована в настоящих состязаниях с участием сильнейших атлетов. Именно поэтому, считает Захарова, российские спортсмены рано или поздно вновь смогут выступать на всех международных соревнованиях.

Напомним, ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила Евросоюзу полностью запретить въезд российских спортсменов в Шенгенскую зону. Соответствующее обращение она направила коллегам из европейских стран. В 2027 году Финляндия должна принять чемпионат мира по фигурному катанию и матчи женского чемпионата Европы по баскетболу. В случае введения ограничений российские атлеты могут лишиться возможности участвовать в этих турнирах даже при наличии допуска международных федераций.