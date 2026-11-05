МИД РФ призвал россиян отказаться от поездок в Иран Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян отказаться от поездок в Иран. Это необходимо из-за угрозы эскалации конфликта. Об этом она рассказала во время брифинга с журналистами.

«В условиях сохранения рисков новой эскалации вокруг Ирана рекомендации гражданам России остаются прежними. Мы рекомендуем, как и прежде, пока временно воздержаться от поездок в эту страну до урегулирования ситуации», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что соотечественники, которые уже находятся в регионе, должны быть бдительными.

Ранее KP.RU рассказал, в какие еще страны не стоит ехать россиянам. В большинстве случаев — это европейские государства и страны Прибалтики. Именно там сложилась опасная ситуация для россиян. Есть несколько случаев, когда власти этих регионов арестовывали путешественников из РФ по надуманным предлогам. После вмешательства МИДа россиян отпускали.