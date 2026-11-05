Суд привлек структуры Google к ответу по долгам на 91,5 квинтиллиона рублей Фото: REUTERS.

Арбитражный суд Москвы привлек структуры Google к ответственности по долгам на более чем 91,5 квинтиллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать доказанным наличие оснований для привлечения компаний <...> солидарно к субсидиарной ответственности по обязательствам должника <...> в совокупном размере требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов», - говорится в заявлении суда.

Уточняется, что к ответственности были привлечены три структуры иностранной компании - Google International LLC, Google LLC и Google Ireland. Точный размер долгов будет определен после итоговых расчетов с кредиторами.

Ранее KP.RU сообщал, что Таганский районный суд Москвы оштрафовал Google на 3,8 млн рублей за неудаление фейков о Вооруженных силах России. Компания не стала убирать заведомо ложные материалы с одной из своих площадок, несмотря на поступившие от Роскомнадзора требования.