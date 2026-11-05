Слюсарь: Все три порта Ростовской области приостановили работу после атак ВСУ

Все три порта Ростовской области приостановили работу после атак ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Все три порта Ростовской области — в Ростове-на-Дону, Таганроге и Азове — фактически приостановили работу после атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, пишет «КП- Ростов».

По словам главы региона, портовая отрасль стала второй после сельского хозяйства наиболее пострадавшей сферой экономики Дона. При этом массовых сокращений на предприятиях пока не проводится. В трех портах заняты около семи тысяч человек, организации продолжают нести расходы на зарплаты, аренду и обслуживание кредитов, несмотря на фактический простой.

«Если сейчас радикально не поможем этой отрасли, то мы ее потеряем», — подчеркнул Слюсарь. Губернатор считает необходимым ввести для портовых предприятий мораторий на налоговые выплаты, предоставить арендные каникулы и обеспечить возможность получать кредиты по льготным ставкам.

В октябре Слюсарь сообщал о снижении перевалки грузов в портах Азова, Ростова и Таганрога на 65% из-за атак беспилотников. За месяц стивидорные компании недополучили 3,5 млрд рублей, а судоходные — еще 1,8 млрд рублей.