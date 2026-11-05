Владимир Солодов оценил ход подготовки оборудования для курорта «Три вулкана»

Фото: правительство Камчатского края

На Камчатке продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Три вулкана». Для первой очереди курорта уже началось производство канатных дорог. Ход подготовки оборудования губернатор Камчатского края Владимир Солодов оценил во время рабочей поездки в Москву.

На производственной площадке компании «Руслет» глава региона побывал вместе с председателем совета директоров компании «Парк „Три вулкана“» Александром Сафоновым. Предприятие приступило к изготовлению кабин, механизмов и наземных станций для будущего курорта. Проект предусматривает установку канатных дорог гондольного типа, которые впервые появятся на Камчатке.

Закрытые кабины оснастят автоматикой, позволяющей регулировать скорость движения с учетом погодных условий, прежде всего силы и направления ветра. Дополнительно предусмотрены бугельные подъемники для соединения основных линий. Особое внимание уделяется использованию отечественных технологий. По информации участников проекта, локализация производства оборудования достигает 97%.

В изготовлении комплектующих задействованы российские предприятия, а дальнейшее техническое обслуживание обеспечит компания-производитель. Одной из ключевых задач остается согласование сроков строительства инфраструктуры и поставок оборудования. В 2027 году на территории будущего курорта продолжатся земляные работы. Канатные дороги будут доставлять на полуостров поэтапно, по мере готовности площадок к монтажу. Завершение поставок запланировано на лето 2028 года.

Создание курорта «Три вулкана» рассматривается как один из инвестиционных проектов развития туристической инфраструктуры Камчатского края. Его реализация при финансировании компании «Интеррос» предусматривает создание новых объектов для отдыха жителей и гостей полуострова. Ожидается, что строительство комплекса также обеспечит дополнительные рабочие места для местных жителей. Развитие туристической инфраструктуры может способствовать росту спроса на транспортные, строительные и сервисные услуги.