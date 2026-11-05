ВС России поразили судно с грузами для ВСУ в Черном море Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские военнослужащие поразили судно с грузами для Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Уточняется, что пораженный ВС РФ сухогруз доставлял на Украину военное имущество и грузы двойного назначения, предназначенные для киевского режима. Удар по судну был нанесен в 107 км юго-западнее Одессы.

В Минобороны также заявили, что российские военнослужащие продолжают нанесение ударов беспилотниками по морским судам, задействованным в интересах украинской армии.

Ранее KP.RU сообщал, что Вооруженные силы России поразили сухогруз, который доставлял грузы, предназначенные для ВСУ. Удар по судну был нанесен на переходе морем в 18 км южнее Одессы. Также были поражены объекты логистической и энергетической инфраструктуры на территории Украины.