Захарова: Ереван может вернуться в ОДКБ, но держать его никто не будет Фото: Иван МАКЕЕВ.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова сообщила, что Ереван может возобновить полноценное участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). При этом она подчеркнула, что объединение не собирается держаться за Армению.

"В любом случае у Еревана остается возможность вернуться к полноценному участию в ОДКБ. И, собственно, насильно никто партнеров в организации удерживать не намерен", - отметила Захарова.

Дипломат охарактеризовала недавние заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выборе между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Европейским союзом (ЕС) как "словесную эквилибристику". Также она предположила, что вопрос о возможном выходе Армении из ЕАЭС может быть детально рассмотрен на предстоящем московском саммите организации.

Ранее KP.RU сообщил, что Армения фактически прекратила членство в ОДКБ, заявил генсек Таалатбек Масадыков. Секретариат продолжает отправлять документы на согласование, но Армения не участвует в ключевых мероприятиях и учениях.