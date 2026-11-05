Захарова: РФ готова к контактам с Ватиканом по вопросам обмена пленными с Киевом. Фото: МИД России

Российская сторона готова к взаимодействию с Ватиканом по гуманитарным вопросам, в том числе на тему обмена пленными между Москвой и Киевом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Открыты к дальнейшему сотрудничеству с ватиканской стороной на гуманитарном треке, в частности <...> воссоединения семей, поиска пропавших в ходе конфликта лиц, обмена пленными», - сообщила Захарова во время брифинга.

Дипломат также отметила, что Россия признательна Ватикану за последовательную миротворческую линию в конфликте на Украине, а также вовлеченность в решение гуманитарных вопросов.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявляла, что представители Ватикана волновались за проведение гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. По словам омбудсмена, российская сторона также проводила встречи с кардиналами из Ватикана на тему гуммиссии.