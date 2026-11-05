Любинский: Австрия потеряла реноме авторитетной международной площадки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Австрия утратила репутацию авторитетной международной площадки и больше не может считаться нейтральным государством. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский в беседе с РИА Новости.

Дипломат высказался о состоянии политического диалога между Москвой и Веной. По его оценке, говорить о сохранении прежнего статуса Австрии в нынешних условиях уже невозможно.

«Ни о каком нейтралитете Австрии сегодня не может быть и речи. То же самое относится и к утраченному Веной реноме авторитетной международной площадки», — подчеркнул Любинский.

Отношения России и Австрии за последние годы заметно ухудшились. При этом одним из последних поводов для обострения стало решение австрийских властей выслать российских дипломатов.

Напомним, 23 октября Вена объявила персонами нон грата четырех сотрудников российских дипломатических представительств. Трое из них работали в посольстве РФ, еще один представлял Россию при ОБСЕ. В ответ Любинский предупредил, что Москва обязательно примет ответные меры. Ранее, в мае 2026 года, Австрия уже выслала трех российских дипломатов.