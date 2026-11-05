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НовостиПолитика5 ноября 2026 15:43

Советник главы Ирана Велаяти предостерег Пашиняна от «маршрута Трампа»

Велаяти уверен, что действия Пашиняна противоречат интересам армянского народа
Марк СОКОЛОВ
Советник главы Ирана Велаяти предостерег Пашиняна от «маршрута Трампа»

Советник главы Ирана Велаяти предостерег Пашиняна от «маршрута Трампа»

Фото: REUTERS.

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти предостерег премьер-министра Армении Никола Пашиняна от реализации «маршрута Трампа». Об этом сообщает иранская газета Ettela'at.

Велаяти выступил с предупреждением после ратификации армянским парламентом соглашения о сотрудничестве с США по проекту TRIPP. Он предполагает создание транспортного коридора через территорию Армении, который также называют Зангезурским.

По мнению советника, действия Пашиняна противоречат интересам армянского народа и усиливают зависимость Еревана от Запада. Кроме того, реализация проекта с участием Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Южном Кавказе.

Велаяти подчеркнул, что Иран категорически выступает против создания Зангезурского коридора при участии США. Свою позицию он уже изложил заместителю главы МИД Армении и армянскому послу в Тегеране.

«Я совершенно недвусмысленно заявил послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются пересечь эту нашу красную линию — мы переломаем им ноги», — предупредил советник.

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов предупредил, что контроль США над «маршрутом Трампа» может привести к появлению американских ЧВК и разведывательной инфраструктуры в Армении. По его словам, подобные объекты могут разместиться буквально в нескольких сотнях метров от границы с Ираном. При этом обеспечение безопасности дороги планируется передать специально созданной компании, а пограничный и таможенный контроль останется за армянской стороной.