Советник главы Ирана Велаяти предостерег Пашиняна от «маршрута Трампа» Фото: REUTERS.

Советник верховного лидера Ирана по международным вопросам Али Акбар Велаяти предостерег премьер-министра Армении Никола Пашиняна от реализации «маршрута Трампа». Об этом сообщает иранская газета Ettela'at.

Велаяти выступил с предупреждением после ратификации армянским парламентом соглашения о сотрудничестве с США по проекту TRIPP. Он предполагает создание транспортного коридора через территорию Армении, который также называют Зангезурским.

По мнению советника, действия Пашиняна противоречат интересам армянского народа и усиливают зависимость Еревана от Запада. Кроме того, реализация проекта с участием Вашингтона может привести к новому витку напряженности на Южном Кавказе.

Велаяти подчеркнул, что Иран категорически выступает против создания Зангезурского коридора при участии США. Свою позицию он уже изложил заместителю главы МИД Армении и армянскому послу в Тегеране.

«Я совершенно недвусмысленно заявил послу Армении: если Трамп и его союзники попытаются пересечь эту нашу красную линию — мы переломаем им ноги», — предупредил советник.

Ранее заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов предупредил, что контроль США над «маршрутом Трампа» может привести к появлению американских ЧВК и разведывательной инфраструктуры в Армении. По его словам, подобные объекты могут разместиться буквально в нескольких сотнях метров от границы с Ираном. При этом обеспечение безопасности дороги планируется передать специально созданной компании, а пограничный и таможенный контроль останется за армянской стороной.