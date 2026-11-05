Микроб из Мертвого моря выжил на Марсе: ученые провели невероятный эксперимент Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Американские исследователи под руководством Адама Робинсона из Университета Флориды проверили, сможет ли земной микроб выжить в условиях, похожих на марсианские. Результаты опубликованы в Applied and Environmental Microbiology, а приводит их RTVI. Объектом стала архея Haloferax volcanii, обитающая в Мертвом море и известная любовью к соли.

Культуры держали 160 дней без кислорода при низком давлении (24 мбар), в гиперсоленой среде с добавлением нитратов или перхлоратов — таких соединений хватает в марсианском грунте. Микроб не просто выжил: во всех вариантах наблюдался рост, подтвержденный увеличением оптической плотности и восстановлением этих веществ. Культуры без добавок оставались живыми, но не размножались — так ученые отличили выживание от роста.

В растущих колониях заметили плотные биопленки. Возможно, именно они помогали удерживать воду: раствор почти не терял влагу за время опыта. Правда, в лаборатории воспроизвели не все марсианские условия — температура была 21 градус, тогда как большая часть поверхности планеты куда холоднее, а питательные вещества микробам давали сами исследователи.

Робинсон в разговоре с RTVI уточнил: моделировали возможную микросреду в крошечных карманах с жидкой водой внутри солевых минералов неглубоко под поверхностью Марса. Сами авторы подчеркивают: результаты не значат, что жизнь на Марсе есть сегодня. Но они добавляют доводов в пользу того, что неглубокие слои планеты могли бы поддерживать метаболизм.

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