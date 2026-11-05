В Болгарии предложили выйти из Евросоюза: этому нашли объяснение Фото: Thomas Trutschel / Photothek / Global Look Press

Лидер болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов заявил RTVI, что стране пора выйти из Евросоюза. По его словам, нынешняя модель ЕС провалилась экономически, финансово, политически и идеологически. Он уверен: Болгария всё больше напоминает зависимую территорию, а не суверенное государство.

Костадинов отметил, что слова избранного президента Илияны Йотовой о мире на Украине расходятся с её действиями. По его мнению, перед выборами она говорит о миролюбии, а между кампаниями поддерживает Украину и выполняет установки Брюсселя.

Выход из ЕС Костадинов видит через союз с немецкой «Альтернативой для Германии» и объединением «Европа суверенных наций». Он хочет вернуть Европу к свободному перемещению людей, товаров и капиталов, но без Еврокомиссии, директив и санкций.

Ещё летом премьер Болгарии Румен Радев объявил, что страна больше не будет входить в так называемую «коалицию желающих» и спонсировать конфликт на Украине.