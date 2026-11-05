Никитин: РФ и Иран подписали документы по строительству ж/д линии Решт - Астара Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия и Иран подписали ряд документов по строительству железнодорожной линии Решт - Астара. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин.

«В Тегеране оформлен пакет документов по проекту строительства железнодорожной линии Решт - Астара», - заявил он в беседе с журналистами.

Российская компания «Каспиан сервисез» и иранская организация CDTIC подписали протокол о предоставлении доступа к земельным участкам вдоль всей трассы. Также в пакет документов вошло дополнительное соглашение к контракту.

Железнодорожная линия Решт - Астара позволит соединить ж/д сети стран в единую систему, способствуя доставке грузов к Персидскому заливу и в страны Южно-Азиатского региона.

Ранее KP.RU сообщал, что Иран передал России около 34 километров земельного участка под строительство железнодорожной линии Решт - Астара. Она станет частью международного транспортного коридора «Север - Юг». Общая протяженность ж/д линии составит более 160 километров.