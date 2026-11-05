Ветврачи спасли домашнего хомяка: грызун едва не убил себя своим зубом Фото: Levelshalash/Shutterstock

Ветврачи столичной клиники в Тушине во второй раз спасли хомяка по кличке Тишка, у которого верхний резец растёт неправильно. Как сообщили сайту mk.ru в Комитете ветеринарии Москвы, на этот раз аномальный зуб вырос настолько, что проткнул грызуну щёку.

Четыре месяца назад Тишка уже лежал на операционном столе у ратолога Никиты Черняева с той же напастью: резец не стачивался естественным путём. Тогда специалист укоротил зуб и почистил щёчный мешок, но полностью решить проблему не получилось. Дело в том, что у грызунов зубы растут всю жизнь, и если они не стираются при еде, начинаются неприятности: питомец худеет, не может нормально питаться, а слизистую рта то и дело травмируют собственные резцы.

За ростом аномального зуба нужно было постоянно следить и регулярно подпиливать его, но уследить не вышло. В этот раз ветеринары решили удалить резец полностью. Никита Черняев успешно прооперировал крошечного пациента под газовым наркозом, а после вывел его из анестезии в кислородном боксе. Тишка благополучно перенёс вмешательство и отправился домой уже без постоянной боли.

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