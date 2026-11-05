Представитель Ирана Резаи передал Владимиру Путину послание от Моджтабы Хаменеи Фото: REUTERS.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи доставил президенту России Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом свидетельствуют данные иранского государственного телевидения IRIB.

Что именно сообщил Резаи российскому лидеру - не уточняется. В кремлёвской пресс-службе сообщили, что в четверг президент Путин встретился с Резаи в Москве.

Известно, что 2 ноября иранские СМИ сообщали о телефонном разговоре Резаи с российским лидером, после чего представитель исламской республики прибыл в Москву для очной встречи.

Ранее KP.RU сообщил, что в октябре Путин подтвердил выполнение Россией обязательств по проектам с Ираном. Это заявление было сделано на встрече с президентом Ирана Пезешкианом на восьмом саммите Форума стран - экспортёров газа.

Основные направления сотрудничества включают строительство АЭС «Бушер», гуманитарные проекты и рост товарооборота.