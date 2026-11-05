Сын спас мать от верной смерти: на неё набросился отец с топором Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Житель подмосковного Фрязина напал на собственную жену с топором. Об этом сообщает сайт mk.ru. 48-летний мужчина в ходе конфликта ударил супругу топором, а после принялся душить. Спасти женщину помог сын — он схватил отца, и матери удалось вырваться. Позже пострадавшую госпитализировали.

Нападавший сбежал с места происшествия, но далеко уйти не смог — его задержали. Как рассказала помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Анна Тертичная, уже сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении обвиняемого под стражу.

Ранее в Железноводске 34-летний местный житель тоже взялся за топор — правда, угрожал им сожительнице после пьянки. Женщина вернулась вечером домой, увидела сильно выпившего мужчину и сделала ему замечание. В ответ тот устроил скандал и избил её, причинив травмы средней тяжести. А затем схватил кухонный топор и начал угрожать убийством.