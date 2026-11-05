«Золотой парашют» при увольнении по собственному: когда можно получить компенсацию Фото: REUTERS.

Конституционный суд разрешил требовать компенсацию даже при увольнении по собственному желанию — но только если она прописана в трудовом договоре. Об этом сообщила адвокат Елена Сутырина в беседе с RuNews24.ru, ссылаясь на постановление КС от 13 октября 2026 года № 59-П.

Раньше «золотой парашют» ассоциировался с уходом по инициативе работодателя или по соглашению сторон. Теперь же, если условие о выплате есть в договоре, работодатель обязан заплатить, а работник вправе потребовать. При этом речь идёт о дополнительной выплате, а не об обязательном выходном пособии, подчеркнула Сутырина.

Есть и ограничение: для руководителей, их замов и главбухов госкорпораций, компаний с госучастием свыше 50%, госучреждений и унитарных предприятий общая сумма выплат не может превышать трёх средних месячных зарплат.

Отдельный риск — банкротство, уточнила специалист. Если деньги уже выплачены, а компания на грани краха, конкурсный управляющий может оспорить выплату через суд по статье 61.2 закона о банкротстве. Но автоматически её не отменят: придётся доказать, что сумма вредила кредиторам и работник знал о плачевном состоянии фирмы. Защитой может стать довод, что такая практика обычна и прописана во всех договорах.

При этом у россиян есть право уволиться с работы по собственному желанию на больничном. Минтруд РФ разъяснил, что такая возможность доступна работнику независимо от обстоятельств.