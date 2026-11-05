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НовостиПолитика5 ноября 2026 17:42

Путин: зарубежные спецслужбы используют ИИ для сокрытия криминала

Путин заявил, что Росфинмониторингу нужно повысить уровень надзора
Людмила МИТРОХИНА
Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Зарубежные спецслужбы активно применяют новейшие технологии для маскировки своих преступных действий. В связи с этим Росфинмониторинг должен повысить уровень надзора. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время встречи с представителями Росфинмониторинга.

Президент отметил, что необходимо оперативно реагировать на появление новых методов незаконных финансовых сделок и улучшать меры по борьбе с отмыванием денег. Путин считает, что эта сфера требует особого внимания.

Нужно отметить, что Путин до этого призвал повышать уровень развития и применения ИИ в разных сферах в России. Отмечается, что политик подчеркивает, что развитие новейших технологий не остановить, поэтому нужно учиться с ними работать и экологично внедрять их в свою жизнь. Также важно, чтобы работники не страдали из-за применения ИИ в производстве.