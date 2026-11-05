Зависимость от сериалов может вредить обычной жизни: как её побороть Фото: Оксана ЗУЙКО.

Психолог Дарья Суханова рассказала, почему сериалы затягивают и когда отдых превращается в зависимость. По её словам, вечером мозг ищет способ отключиться от работы и требований дня, а сериал идеально подходит: ничего не нужно решать, можно просто следить за сюжетом. Этим специалист поделилась в беседе с aif.ru.

Психолог объясняет механизм: устали или тревожитесь — включили сериал — стало легче. Мозг запоминает быстрый способ менять состояние, и постепенно просмотр становится не развлечением, а способом регулировать себя. «Ещё одну серию, и спать» — знакомо? А потом оказывается, что остановиться невозможно до конца сезона.

Суханова назвала семь тревожных признаков: не можете остановиться на одной серии, обязательно досматриваете сезон даже перед важным днём, отсутствие новых серий вызывает сильную тревогу, жертвуете сном и делами, сериал стал главным способом справляться со стрессом, после просмотра чувствуете вину и апатию, а реальная жизнь кажется менее привлекательной, чем экран.

Совет «просто возьми себя в руки» психолог считает бесполезным: причина, из-за которой сериал стал необходим, никуда не денется. Она предлагает перед включением на минуту спросить себя, что вы чувствуете и зачем включаете. Сериалы не враг, подчёркивает Суханова. Проблема начинается, когда экран становится единственным местом, где спокойно и хорошо.

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