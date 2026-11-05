Зеленский заявил, что все электростанции на Украине повреждены или уничтожены Фото: REUTERS.

Глава киевской хунты Владимир Зеленский подтвердил, что Украина понесла серьезные потери из-за российских ударов. По его словам, каждая электростанция в стране либо повреждена, либо уничтожена.

"Каждая электростанция на Украине в той или иной степени пострадала от атак", - заявил глава киевского режима.

Само собой, говорил он это не из своего кабинета в Киеве, решая актуальные для украинцев вопросы, а во время Иберо-Американского саммита, отношение к которому диктатор и Незалежная имеют крайне опосредованное.

По словам Зеленского, атаки российских вооружённых сил на энергетические объекты стали серьёзным вызовом для Киева.

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Путин ещё на пресс-конференции в Бишкеке говорил, что Россия ответит на удары Украины по своей энергетике. Президент также отметил, что любые военные объекты на Украине являются законной целью для российских ВС, но Киевское руководство не входит в число целей. Путин подчеркнул, что удары по гражданской инфраструктуре исключены.