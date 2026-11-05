Сушка купленных у дороги грибов может сыграть злую шутку: в них могут оказаться даже вредные металлы Фото: Евгения ГУСЕВА.

Грибной сезон в некоторых регионах РФ в этом году выдался на редкость щедрым. Главная добыча поздней осени — зимний опёнок и осенняя вешенка, которым холода нипочём. Многие уже сушат запасы на кухне, и вот тут стоит притормозить. Как рассказал пищевой технолог Дмитрий Быстров в беседе с aif.ru, сушка вовсе не обеззараживает грибы, а порой делает их только опаснее.

По словам специалиста, вся загвоздка в том, где гриб вырос. Плоды, купленные у частников вдоль трасс или собранные в незнакомом лесу, могут таить в себе тяжёлые металлы — кадмий, свинец — и радионуклиды. Грибы как губка тянут эту гадость из почвы, так что даже съедобный экземпляр с грязного участка способен навредить здоровью. А при сушке влага уходит, и концентрация вредных веществ в пересчёте на сухой вес только растёт.

Также Быстров указал на риск перепутать вид: у случайных продавцов легко нарваться на ядовитого двойника, который внешне почти неотличим от съедобного. И никакая термическая обработка тут не спасёт — токсины грибов и накопленные загрязнители ни вымачивание, ни многократное отваривание, ни сушка не убирают. Универсального способа обезвредить сомнительные грибы попросту нет.

Стоит отметить, что банка домашних грибов уже на следующий день может обернуться двоением в глазах и другими неприятностями. Офтальмолог Ада Егорова рассказала RT, что недомогание может начаться из-за ботулизма.