Фетисов: Беспредел в спортивном мире наносит ущерб самой идее спорта Фото: Иван МАКЕЕВ.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил в эфире радио "Комсомольская правда", что страны Запада устроили настоящий беспредел в международном спорте. Из-за этого сама идея спорта, международных соревнований теряет смысл, её буквально уничтожают, уверен Фетисов.

"И, конечно, здесь вот этот беспредел, который творится сегодня в спортивном мире, он, конечно, наносит ущерб самой идее спорта, которую все эти десятилетия последние несла вот эти вот и хорошие эмоции, и влечение детей в этот удивительный мир", - заявил парламентарий.

Заслуженный спортсмен также отметил, что вся ситуация, которую выстроили европейцы, американцы, канадцы и прочие в отношении спорта, до ужаса нелепая.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2024 году Фетисов выражал уверенность, что Россия в любом случае вернётся на все мировые состязания.