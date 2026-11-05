Марочко: Небо Украины превратилось в дуршлаг Фото: REUTERS.

Противовоздушная оборона Украины находится в плачевном состоянии, а небо над страной превратилось в дуршлаг. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Действительно, сейчас небо превращено в дуршлаг, и оно дырявое на самом деле», - отметил эксперт.

Так Марочко прокомментировал пролет российских дронов через Черниговскую и Киевскую области, что привело к поражению целей на украинской территории. Военный эксперт пояснил, что с самого начала специальной военной операции Украина сделала ставку на западные системы вооружения. Это сделало страну зависимой от поставок вооружений со стороны западных спонсоров, повлияв на итоговое состояние системы ПВО.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о критической нехватке средств противовоздушной обороны. На встрече в Берлине бывший комик особо выделив дефицит боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.