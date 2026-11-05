Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 ноября 2026 18:20

«Небо в дуршлаг»: эксперт оценил состояние ПВО Украины после пролёта дронов через Черниговскую и Киевскую области

Марочко: Небо Украины превратилось в дуршлаг
Авторы (2):
Мария БАЧЕНИНА
Мария МАМАЕВА
Марочко: Небо Украины превратилось в дуршлаг

Марочко: Небо Украины превратилось в дуршлаг

Фото: REUTERS.

Противовоздушная оборона Украины находится в плачевном состоянии, а небо над страной превратилось в дуршлаг. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил военный эксперт Андрей Марочко.

«Действительно, сейчас небо превращено в дуршлаг, и оно дырявое на самом деле», - отметил эксперт.

Так Марочко прокомментировал пролет российских дронов через Черниговскую и Киевскую области, что привело к поражению целей на украинской территории. Военный эксперт пояснил, что с самого начала специальной военной операции Украина сделала ставку на западные системы вооружения. Это сделало страну зависимой от поставок вооружений со стороны западных спонсоров, повлияв на итоговое состояние системы ПВО.

Ранее KP.RU сообщал, что глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о критической нехватке средств противовоздушной обороны. На встрече в Берлине бывший комик особо выделив дефицит боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot.