Львова-Белова: Ещё девять детей воссоединятся с семьями на Украине в ноябре Фото: Евгения ГУСЕВА.

В ноябре состоится очередная совместная с первой леди США, Меланией Трамп, инициатива по возвращению девяти детей на Украину. Об этом заявила Мария Львова-Белова, уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка.

«В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения - планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине», - написала Львова-Белова в MAX.

Напомним, что Россия не прекращала работу по возвращению детей их родителям или опекунам с самого начала спецоперации. Регулярно бойцы ВС РФ находят беспризорных детей в населённых пунктах, которые освобождают. Затем эти дети эвакуируются в Россию, их лечат, выделяют временное жильё, и уже оттуда Львова-Белова с командой ищут их родственников и готовят процедуру передачи обратно семьям.

Ранее KP.RU сообщил, что такая же работа ведётся в отношении российских детей - всего с начала СВО с подконтрольных Киеву территорий их было возвращено три десятка.